Aydın Belediyespor, ligde kalmak için Eczacıbaşı'na karşı

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek üst üste 8'inci mağlubiyetini alan ve düşme hattına giren Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda 4'üncü sıradaki Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.



Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Nurper Özbar, Tuncay Sevim hakem ikilisi yönetecek.



Aydın temsilcisi bu karşılaşmayı kazanamazsa küme düşerek 2018'den bu yana mücadele ettiği Sultanlar Ligi'ne veda edecek. Mavi-beyazlılar galip gelse bile bir basamak üstündeki İlbank, Zeren Spor deplasmanında kazanırsa yine lige mendil sallayacak.