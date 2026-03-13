13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Knicks sahibi Dolan: "Finale çıkmalı ve şampiyon olmalıyız"

calendar 13 Mart 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler
New York Knicks sahibi James Dolan, takımının bu sezon NBA Finalleri'ne çıkmasını ve şampiyonluğu kazanmasını beklediğini söyledi.

Dolan'ın açıklamaları, Knicks üzerinde "şampiyonluk ya da başarısızlık" baskısını daha da artırdı.

"Finale çıkmak istiyoruz. Ve finali kazanmalıyız," diyen Dolan, "Bu spor ve her şey olabilir ama finallere ulaşmamız şart." ifadelerini kullandı.

Knicks geçen sezon Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a altı maç sonunda elenmişti.

Bu sezon yeni başantrenör Mike Brown yönetimindeki New York ekibi, 42 galibiyet ve 25 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.

Knicks, 1973 yılından bu yana NBA şampiyonluğu kazanamadı ve Dolan, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns ve takımın geri kalanının bu hasreti sona erdirmesini istiyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
