New York Knicks sahibi James Dolan, takımının bu sezon NBA Finalleri'ne çıkmasını ve şampiyonluğu kazanmasını beklediğini söyledi.



Dolan'ın açıklamaları, Knicks üzerinde "şampiyonluk ya da başarısızlık" baskısını daha da artırdı.



"Finale çıkmak istiyoruz. Ve finali kazanmalıyız," diyen Dolan, "Bu spor ve her şey olabilir ama finallere ulaşmamız şart." ifadelerini kullandı.



Knicks geçen sezon Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a altı maç sonunda elenmişti.



Bu sezon yeni başantrenör Mike Brown yönetimindeki New York ekibi, 42 galibiyet ve 25 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.



Knicks, 1973 yılından bu yana NBA şampiyonluğu kazanamadı ve Dolan, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns ve takımın geri kalanının bu hasreti sona erdirmesini istiyor.



