Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımının zorlu geçen sezonu hakkında oldukça açık konuştu.



Bucks'ın Miami Heat'e 112-105 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklama yapan yıldız oyuncu, sezonun kendisi için oldukça zor geçtiğini söyledi.



"Zor bir sezon. Takımın geri kalanı nasıl hissediyor bilmiyorum ama benim için gerçekten zor," diyen Giannis sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uzun zamandır takım olarak bu kadar zorlandığımız bir dönem yaşamamıştık. Play-In'e kalabilecek miyiz? Play-In'e nasıl gireceğiz? Playoff'a ulaşabilecek miyiz? Soyunma odasında bu tür düşünceler sürekli aklımıza geliyor ve uzun süredir böyle bir durum yaşamamıştım."



Antetokounmpo ayrıca kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süreli sakatlık yaşadığını belirtti.



"Sanırım kariyerimde ilk kez sezon içinde 25-30 maç kaçırdım. Bu yüzden sadece maç maç ilerlemeye çalışıyorum. Sahada mücadele edebildiğim için mutluyum ama doğam gereği kazanmak istiyorum."



2021 yılında şampiyonluk yaşayan Bucks, son yıllarda sürekli şampiyonluk adayları arasında gösteriliyordu. Ancak bu sezon takım beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.



Heat yenilgisinin ardından Milwaukee'nin derecesi 27 galibiyet ve 28 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.



Sezonun bitimine 17 maç kala, Bucks Doğu Konferansı'nda Play-In turnuvasına katılmayı sağlayacak 10. sıranın altı galibiyet gerisinde bulunuyor.



Antetokounmpo'nun sezon boyunca yaşadığı baldır sakatlığı, takımın performansını ciddi şekilde etkiledi. Yıldız oyuncunun yokluğunda yaşanan düşüş, onun takas söylentilerinin merkezinde yer almasına da yol açtı.



"Nasıl olursa olsun kazanmanın yolunu bulmalıyız"



Giannis yine de mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.



"Çözüm bulmaya devam etmek istiyorum. Video izlemeye, antrenman yapmaya, birbirimize güvenmeye devam edeceğiz.



Nasıl olursa olsun kazanmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Maç çirkin mi olur, güzel mi olur fark etmez. 20 üçlük atarsın ya da boyalı alandan 80 sayı bulursun. Önemli olan kazanmak."



