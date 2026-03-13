13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Milli para masa tenisçilerden, Polonya'da 2 madalya

Milli para masa tenisçileri, Polonya'da 2 madalya kazanma başarısını gösterdi.

calendar 13 Mart 2026 14:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para masa tenisçilerden, Polonya'da 2 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Wladyslawowo ayağına katılan milli sporculardan Kübra Korkut gümüş, Merve Cansu Demir bronz madalya kazandı.
Polonya'nın Wladyslawowo kasabasında düzenlenen organizasyonda sınıf 7 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Kübra, finalde Hong Konglu Chiu Kan Shan'a 3-2 yenilerek 2'nciliği elde etti.

Merve Cansu ise ev sahibi ülkeden Natalia Partyka ile karşılaştığı sınıf 10 tek kadınlar yarı final maçını 3-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Ebru Acer de sınıf 11 tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.