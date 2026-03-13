Milli para masa tenisçilerden, Polonya'da 2 madalya

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Wladyslawowo ayağına katılan milli sporculardan Kübra Korkut gümüş, Merve Cansu Demir bronz madalya kazandı.
Polonya'nın Wladyslawowo kasabasında düzenlenen organizasyonda sınıf 7 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Kübra, finalde Hong Konglu Chiu Kan Shan'a 3-2 yenilerek 2'nciliği elde etti.
Merve Cansu ise ev sahibi ülkeden Natalia Partyka ile karşılaştığı sınıf 10 tek kadınlar yarı final maçını 3-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Turnuvada Ebru Acer de sınıf 11 tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.
