Milli para masa tenisçilerden, Polonya'da 2 madalya

Polonya'nın Wladyslawowo kasabasında düzenlenen organizasyonda sınıf 7 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Kübra, finalde Hong Konglu Chiu Kan Shan'a 3-2 yenilerek 2'nciliği elde etti.



Merve Cansu ise ev sahibi ülkeden Natalia Partyka ile karşılaştığı sınıf 10 tek kadınlar yarı final maçını 3-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.



Turnuvada Ebru Acer de sınıf 11 tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.



