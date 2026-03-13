13 Mart
Galatasaray ile Başakşehir 36. buluşmada

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 36. randevuda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Başakşehir 36. buluşmada
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 14 Mart Cumartesi günü 36. kez karşılaşacak
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 62 golüne, RAMS Başakşehir 39 golle cevap verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.

Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 33 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON 7 LİG MÜCADELESİNDE G.SARAY ÜSTÜN

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 7 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

EN FARKLI ZAFERLER

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
