Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off ve play-out heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off ve play-out etaplarında 4. hafta maçları gerçekleşecek.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off ve play-out heyecanı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14 Mart Cumartesi günü play-off ve play-out etaplarına dördüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 4. haftanın maç programı şöyle:

Play-off

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Play-out

16.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
