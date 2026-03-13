Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off ve play-out heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 4. haftanın maç programı şöyle:



Play-off



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)



17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



Play-out



16.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)



16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)



Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.



Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.







