PFDK'den Leroy Sane kararı

PFDK, Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbide kırmızı kart gören Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

calendar 13 Mart 2026 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 12:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

PFDK'dan yapılan açıklamada Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye verilen cezaya yer verildi.

Açıklamaya göre Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildi.

Açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Leroy Sane, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki sıradaki 2 maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de sırasıyla Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak.

 

 

