Wilfried Singo mecburen stopere

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir ve Liverpool maçlarında savunmayı mecburen değiştirecek.

calendar 13 Mart 2026 12:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında savunma hattını mecburen değiştirecek.

Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine cumartesi günkü mücadelede Wilfried Singo'nun forma giymesi bekleniyor.

Singo'nun Davinson'un cezası nedeniyle Liverpool maçında da stoper olarak forma giyeceği tahmin ediliyor.

Cezalı Sane'nin de olmayacağı karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk da kulübedeki yerini alamayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
