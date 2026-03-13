Wilfried Singo mecburen stopere

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında savunma hattını mecburen değiştirecek.
Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine cumartesi günkü mücadelede Wilfried Singo'nun forma giymesi bekleniyor.
Singo'nun Davinson'un cezası nedeniyle Liverpool maçında da stoper olarak forma giyeceği tahmin ediliyor.
Cezalı Sane'nin de olmayacağı karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk da kulübedeki yerini alamayacak.
