Tedesco'dan savunma hattına yeni reçete!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalardaki sakatlıkların ardından denediği 3'lü savunma kurgusunu değiştirme kararı aldı.
4-2-3-1'E DÖNÜŞ
Sarı-lacivertli ekip, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemlerinde çok fazla pozisyon verirken kalesinde goller gördü. Samandıra'da yapılan çalışmalarda İtalyan çalıştırıcı, 4-2-3-1 sistemine dönüş üzerine yoğunlaştı.
Stoperde Yiğit Efe Demir ile Jayden Oosterwolde'nin yan yana oynaması planlanırken sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Archie Brown görev alacak. Orta sahada Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ikilisi sahada olacak. 10 numarada Marco Asensio, ileri uçta da Sidiki Cherif forma giyecek.
Genç hoca, rakip takımların kolay orta açmasını engellemek için özellikle bek futbolcularıyla birebir toplantılar yaparken, savunma oyuncularına da video analizleri izletiyor.
F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.
4-2-3-1'E DÖNÜŞ
Sarı-lacivertli ekip, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemlerinde çok fazla pozisyon verirken kalesinde goller gördü. Samandıra'da yapılan çalışmalarda İtalyan çalıştırıcı, 4-2-3-1 sistemine dönüş üzerine yoğunlaştı.
Stoperde Yiğit Efe Demir ile Jayden Oosterwolde'nin yan yana oynaması planlanırken sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Archie Brown görev alacak. Orta sahada Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ikilisi sahada olacak. 10 numarada Marco Asensio, ileri uçta da Sidiki Cherif forma giyecek.
Genç hoca, rakip takımların kolay orta açmasını engellemek için özellikle bek futbolcularıyla birebir toplantılar yaparken, savunma oyuncularına da video analizleri izletiyor.
F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.