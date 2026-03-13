12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-4
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
2-1
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-0
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-1
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-1
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-0
12 Mart
Genk-Freiburg
1-0
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Tedesco'dan savunma hattına yeni reçete!

Sakatlıklar nedeniyle oyun formasyonunu değiştirmek zorunda kalan ve 3'lü savunmaya dönen teknik direktör Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük'le oynayacakları maç öncesi kritik bir karar aldı.

calendar 13 Mart 2026 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan savunma hattına yeni reçete!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalardaki sakatlıkların ardından denediği 3'lü savunma kurgusunu değiştirme kararı aldı.

4-2-3-1'E DÖNÜŞ

Sarı-lacivertli ekip, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemlerinde çok fazla pozisyon verirken kalesinde goller gördü. Samandıra'da yapılan çalışmalarda İtalyan çalıştırıcı, 4-2-3-1 sistemine dönüş üzerine yoğunlaştı.

Stoperde Yiğit Efe Demir ile Jayden Oosterwolde'nin yan yana oynaması planlanırken sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Archie Brown görev alacak. Orta sahada Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ikilisi sahada olacak. 10 numarada Marco Asensio, ileri uçta da Sidiki Cherif forma giyecek.

Genç hoca, rakip takımların kolay orta açmasını engellemek için özellikle bek futbolcularıyla birebir toplantılar yaparken, savunma oyuncularına da video analizleri izletiyor.

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
