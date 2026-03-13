12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
1-3
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
1-2
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
0-4
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
1-1
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
2-1
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
0-0
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
0-0
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
2-1
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
1-2
12 Mart
Bologna-Roma
1-1
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
1-3
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
0-1
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
1-1
12 Mart
Ferencvaros-Braga
2-0
12 Mart
Genk-Freiburg
1-0
12 Mart
Lille-Aston Villa
0-1
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
1-0
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için sürpriz karar

Son haftalarda form düşüklüğü belirgin biçimde göze çarpan ve ligde 6 maçtır skora katkı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

calendar 13 Mart 2026 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için sürpriz karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon başında Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki macerasına güzel başladı.

DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRDİ

Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk resmi maçta RAMS Başakşehir'e gol atan ve Kartal'a galibiyeti getiren 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk 10 karşılaşmada 4 kez ağları salladı. Ancak son haftalarda performansında belirgin bir şekilde düşüş yaşayan Cengiz Ünder adeta 'duraklama' dönemine girdi.

SON 6 MAÇTA SKORA KATKISI YOK

Son olarak 19'uncu haftada Eyüpspor deplasmanında fileleri havalandıran tecrübeli kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de süre aldığı son 6 karşılaşmada skora katkı yapamadı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ideal 11 kurgusunda kendisine yer bulamayan deneyimli futbolcu ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Yıl sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.