Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için sürpriz karar

Sezon başında Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki macerasına güzel başladı.
DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRDİ
Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk resmi maçta RAMS Başakşehir'e gol atan ve Kartal'a galibiyeti getiren 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk 10 karşılaşmada 4 kez ağları salladı. Ancak son haftalarda performansında belirgin bir şekilde düşüş yaşayan Cengiz Ünder adeta 'duraklama' dönemine girdi.
SON 6 MAÇTA SKORA KATKISI YOK
Son olarak 19'uncu haftada Eyüpspor deplasmanında fileleri havalandıran tecrübeli kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de süre aldığı son 6 karşılaşmada skora katkı yapamadı.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ideal 11 kurgusunda kendisine yer bulamayan deneyimli futbolcu ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Yıl sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
