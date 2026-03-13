13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Basketbolda haftanın maç programı

Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta maçları, kıran kırana mücadeleler ile devam edecek.

calendar 13 Mart 2026 11:13
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Basketbolda haftanın maç programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi'nde 22, Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

BASKETBOL SÜPER LİGİ

13 Mart Cuma:

20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

14 Mart Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor-Glint Manisa Basket (Hayri Gür)

18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

15.30 Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic (Servet Tazegül)

18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Basketbol-TOFAŞ (TOFAŞ)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

14 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Fenerbahçe Koleji RAMS (Kocaeli Atatürk)

16.30 Kipaş İstiklalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

15 Mart Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

18.15 iLab Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16 Mart Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Göztepe (Beylikdüzü)

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.