Çin Sprint Sıralamada gülen taraf George Russell

Formula 1'de, sezonun 2. durağı olan Çin'in Shanghai pistindeturları yapıldı.Mercedes pilotu George Russell bu sezonki ilk sprint sıralam turlarında pole poziyonunun sahibi oldu. 2'inci sırada takım arkadaşı Kimi Antonelli yer alırken, Mclaren sürücüsü Lando Norris 3. sırayı Ferrari sürücülerinden kapmayı başardı.Sprint Sıralama Q1 seansında Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon ve Carlos Sainz veda eden isimler oldu. Yakıt sistemindeki sorun nedeniyle sıralama turlarına katılamayan Sergio Perez ile birlikte Cadillac, Aston Martin ve Willams sürücüleri Sprint Sıralama turlarına havlu atmış oldu.Q1 seansının en hızlı ismi ise Mercedes pilotu George Russell oldu. Britanyalı sürücüyü Ferrari pilotu Lewis Hamilton +0.118 saniye farkla takip etti. Q1'de en hızlı 3. turu ise Ferrari pilotu Charles Leclerc atmış oldu.Q2 seansında da zirvedeki isim değişmedi ve George Russell en hızlı turu atmayı başardı. Takım arkadaşı Kimi Antonelli + 0.050 saniye ile 2. olurken, Charles Leclerc iki Mercedes pilotunun arkasında 3. sırada seansı noktaladı. 4 kez dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise sadece - 0.061 farkla 9. sıradan Q3 seansına kalmayı başardı.2 Audi sürücüsü Hulkenberg ve Bortoleto, Racing Bulls sürücüleri Lawson ve Lindblad, Haas'tan ise Esteban Ocon Q2 seansında sıralama turlarına veda etti.Q3 sprint sıralama turlarında ise sürpriz olmadı ve George Russell, bu sezonki ilk sprint yarışı için pole pozisyonunu aldı. Takım arkadaşı Kimi Antonelli + 0.289 saniye geride kalsa da Mercedes takımına ilk çizgiyi getirmeyi başardı. 3. sırada son şampiyon Lando Norris + 0.621 saniye geride kalarak 3. sırayı kaparken, 4. sırayı 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton yer aldı. Mclaren pilotu Oscar Piastri ise sprint yarışı için 5'inci sırayı elde etti.Q1 ve Q2'de Mercedes sürücülerine yakın pozisyonda bulunan Charles Leclerc, Q3'te istediğini elde edemedi ve George Russell'ın +1.008 saniye gerisinde kalarak 7. sıra ile yetindi. Red Bull pilotları Max Verstappen ise hayal kırıklığı yaşayarak + 1.724 saniye farkla 8. sırada sıralamayı tamamladı. Verstappen'in takım arkadaşı Isack Hadjar da sıralama turlarını 10. sırada bitirdi ve Red Bull, iki pilotuyla sıralama turlarında kötü bir grafik çizdi.Sprint yarışı, 14 Mart Cumartesi günü 06.00'da start alacak.