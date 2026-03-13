13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Çin Sprint Sıralamada gülen taraf George Russell

Sezonun 2. yarışı olan Çin Grand Prix'i sprint sıralama turlarında Mercedes Pilotu George Russell, 1.31.520'kil derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

calendar 13 Mart 2026 11:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Çin Sprint Sıralamada gülen taraf George Russell
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1'de, sezonun 2. durağı olan Çin'in Shanghai pistinde Sprint Sıralama turları yapıldı.

Mercedes pilotu George Russell bu sezonki ilk sprint sıralam turlarında pole poziyonunun sahibi oldu. 2'inci sırada takım arkadaşı Kimi Antonelli yer alırken, Mclaren sürücüsü Lando Norris 3. sırayı Ferrari sürücülerinden kapmayı başardı.



SPRİNT Q1'DE SÜRPRİZ YOK 

Sprint Sıralama Q1 seansında Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon ve Carlos Sainz veda eden isimler oldu. Yakıt sistemindeki sorun nedeniyle sıralama turlarına katılamayan Sergio Perez ile birlikte Cadillac, Aston Martin ve Willams sürücüleri Sprint Sıralama turlarına havlu atmış oldu.

Q1 seansının en hızlı ismi ise Mercedes pilotu George Russell oldu. Britanyalı sürücüyü Ferrari pilotu Lewis Hamilton +0.118 saniye farkla takip etti. Q1'de en hızlı 3. turu ise Ferrari pilotu Charles Leclerc atmış oldu.

Q2'DE RED BULL'LAR UCU UCUNA

Q2 seansında da zirvedeki isim değişmedi ve George Russell en hızlı turu atmayı başardı. Takım arkadaşı Kimi Antonelli + 0.050 saniye ile 2. olurken, Charles Leclerc iki Mercedes pilotunun arkasında 3. sırada seansı noktaladı. 4 kez dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise sadece - 0.061 farkla 9. sıradan Q3 seansına kalmayı başardı.

2 Audi sürücüsü Hulkenberg ve Bortoleto, Racing Bulls sürücüleri Lawson ve Lindblad, Haas'tan ise Esteban Ocon Q2 seansında sıralama turlarına veda etti.

Q3 sprint sıralama turlarında ise sürpriz olmadı ve George Russell, bu sezonki ilk sprint yarışı için pole pozisyonunu aldı. Takım arkadaşı Kimi Antonelli + 0.289 saniye geride kalsa da Mercedes takımına ilk çizgiyi getirmeyi başardı. 3. sırada son şampiyon Lando Norris + 0.621 saniye geride kalarak 3. sırayı kaparken, 4. sırayı 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton yer aldı. Mclaren pilotu Oscar Piastri ise sprint yarışı için 5'inci sırayı elde etti.

Q3'TE RUSSELL ZİRVEDE; VERSTAPPEN VE LECLERC KAYIP

Q1 ve Q2'de Mercedes sürücülerine yakın pozisyonda bulunan Charles Leclerc, Q3'te istediğini elde edemedi ve George Russell'ın +1.008 saniye gerisinde kalarak 7. sıra ile yetindi. Red Bull pilotları Max Verstappen ise hayal kırıklığı yaşayarak + 1.724 saniye farkla 8. sırada sıralamayı tamamladı. Verstappen'in takım arkadaşı Isack Hadjar da sıralama turlarını 10. sırada bitirdi ve Red Bull, iki pilotuyla sıralama turlarında kötü bir grafik çizdi.

Sprint yarışı, 14 Mart Cumartesi günü 06.00'da start alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.