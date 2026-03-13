Beşiktaş'ta Devis Vasquez kararı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaleci Devis Vasquez, siyah-beyazlı formayla henüz sahaya çıkamadı.
27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi, 6 Şubat'ta sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza atmıştı.
İLK MAÇLARDA KADRO DURUMU
Vasquez, transferinin hemen ardından oynanan ve İstanbul'da gerçekleştirilen Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Daha sonra ligde Başakşehir deplasmanı, Göztepe, Kocaelispor deplasmanı ve Galatasaray maçlarında ise yedek kulübesinde bekledi. Deneyimli kaleci, kupada Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada da yedek soyunsa da süre alamadı.
TRANSFERİ BÜYÜK BEKLENTİ YARATMIŞTI
Kolombiyalı kalecinin transferi, kalede zaman zaman istikrarsız performans sergileyen Ersin Destanoğlu nedeniyle taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturmuştu. Birçok kişi Vasquez'in kısa süre içinde kaleyi devralabileceğini düşünüyordu.
SERGEN YALÇIN TERCİHİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, geride kalan yaklaşık bir aylık süreçte Vasquez'e forma şansı tanımadı. Tecrübeli teknik adamın kalede Ersin Destanoğlu ile yola devam etmeyi planladığı ve oyuncusunun performansından memnun olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Kolombiyalı eldivenin sezonun kalan bölümünde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
SEZONUN KALAN TAKVİMİ
Beşiktaş, Süper Lig'de sezon sonuna kadar 9 karşılaşmaya daha çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, kupada ise yoluna devam etmesi halinde en fazla üç maç daha oynayabilecek. Mevcut planlamaya göre kalede ilk tercihin yine Ersin Destanoğlu olması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Devis Vasquez, geçen sezon Serie A'da Empoli FC formasıyla 34 maça çıktı. Kolombiyalı kaleci bu karşılaşmalarda 47 gole engel olamazken, 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli file bekçisi sezon boyunca sadece 2 sarı kart gördü.
