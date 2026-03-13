13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Kuzeyboru Voleybol'da hedef sezonu galibiyetle tamamlamak

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda hedef sezonu zaferle bitirerek puan tablosunda yükselmek.

calendar 13 Mart 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçı kazanıp ligde sıralamada üste çıkmayı hedefliyor.
Aksaray ekibinin başantrenörü Tamer Altay, Kuzeyboru için bu sezonun hiç iyi gitmediğini söyledi.

Hedeflerin çok uzağında kaldıklarına değinen Altay, şöyle konuştu:

"Sezona Mehmet Bedestenlioğlu ile başladık. Hocamızın ayrılığının ardından Dehri Can Dehrioğlu takımı devraldı. Ben de hocamızla birlikte yardımcı antrenör olarak gelmiştim. Dehrioğlu'nun da takımdan ayrılmasının ardından başantrenör olarak görev yapıyorum. Sezon Kuzeyboru için çok zor geçti. Ligde play-off potasının dışında kaldık. Son maçımızda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağız. Galibiyet sayılarımız yakın. Biz kazanırsak Beşiktaş'ın üzerine çıkabilme şansımız var. Beşiktaş maçını kazanıp Kuzeyboru'yu puan cetvelinde yukarıya taşımak istiyoruz. Sezonu galibiyetle ve en güzel yerde bitirmek istiyoruz."

Altay, Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda üst düzey milli sporcuların yer aldığını ve çok kaliteli bir takım olduklarını dile getirdi.

Sezon içinde çok inişli-çıkışlı bir grafik sergilediklerini belirten Altay, "Bazen takımlarda kimya tutmadığı zaman böyle süreçler yaşanabiliyor. Takımlar için sezonun en başında bir şeyler ters gittiği zaman sezonun içerisinde bu durumu düzeltmek zor oluyor. Yöneticilerimiz gelecek sezon çok daha iyi olması için çalışmalarını yapıyor. Kuzeyboru'nun burada Avrupa'nın önde gelen takımlarını yendiği maçlar var. Sultanlar Ligi'nin en zorlu takımlarını yendiği maçlar var. Kuzeyboru'da hedef play-off potasında olmaktır. Gelecek sezon inşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kuzeyboru hedefinden şaşmaz"

Oyunculardan Merve Çepni ise sezonun ikinci dönemini takımda geçirdiğini söyledi.

Geldiği dönemde Kuzeyboru'nun düşme potasında yer aldığını hatırlatan Çepni, şunları kaydetti:

"Kuzeyboru'nun hedefleri hiçbir dönem böyle olmamıştır. Beş yıl önce de bu takımda oynuyordum. Hedeflerimiz hep Avrupa kupalarına katılabilmek olmuştu. Sezonun ikinci yarısında galibiyet grafiğimiz yükseldi. Üst üste galibiyetleri alınca hemen hedefimizi play-off potası olarak belirlemiştik. Daha sonra 3-2 kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kazansaydık potaya girebilirdik. Bu yıl olmadı, gelecek sezon için Kuzeyboru hedefinden şaşmaz. Beşiktaş maçına odaklandık şu an, yeni sezonu düşünmek için önümüzde zaman var."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
