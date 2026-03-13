13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'nin kapısını "araladı"

Voleybol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda oynayan Sakarya Voleybol, tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükselebilir.

calendar 13 Mart 2026 13:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'nin kapısını 'araladı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi için ilk kez play-off oynayacak.
Kentte 2019'da kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak üst lige çıktı.

1. Lig'de üst üste iki kez play-off şansını "kıl payı" kaçıran Sakarya temsilcisi, geçen sezon da ligi 5. sırada bitirerek, play-off'un kapısından döndü.

Sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan Sakarya Voleybol, ligin bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

Ligin lideri Sakarya temsilcisi, ilk kez yer alacağı play-off'lardan Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

"Ortaya koyduğumuz performans bunu hak ettiğimizi gösteriyor"

Kulüp başkanı Ömer Bektaş, ciddi rakiplerle mücadele edeceklerini bilerek sezona başladıklarını söyledi.

Teknik ekip ve oyuncuların iyi hazırlık döneminden sonra merdivenleri teker teker çıktığını belirten Bektaş, "Ortaya koydukları performans, başarı, aidiyet duygusu ve aile ortamında disiplinli çalışma, başarının önemli faktörüydü. Ortaya koydukları başarı gerçekten takdire şayan." dedi.

Bektaş, kısıtlı imkanlarla mücadele ettiklerini, ortada güzel bir başarının olduğunu dile getirerek "Bu başarıyı her zaman yakalayamazsınız. Biz o başarıyı yakaladık. Bu başarının devamında play-off'ta da aynı şevk ve heyecanla arkadaşlarımızın mücadele içeresinde olacağına, kupayı şehre getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Daha önce play-off'u "kıl payı" kaçırdıklarını anımsatan Bektaş, "Bu sene gerçekten sezon başından beri ortaya koyduğumuz performans gösteriyor ki bunu hak ettik. Sakarya tarihinde bir takım ilk defa Sultanlar Ligi play-off'una gidecek. Arkadaşlarımızla bunu başardığımız için çok mutluyum. Oradan da iyi sonuçla döneceğimize çok inanıyorum çünkü arkadaşlarıma inanıyorum. Herkesin gözlerinin içinde o parıltı, ışık var." ifadelerini kullandı.

Tünelin ucunun göründüğünü kaydeden Bektaş, şehirden maddi ve manevi destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Başantrenör İdris Demir: "Kurduğumuz ekip ve çalışmalar meyvesini verdi"

 

Başantrenör İdris Demir, üst liglerde Sakarya'dan hem futbol hem de basketbol takımlarının mücadele ettiğine dikkati çekti.

Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istediklerini ifade eden Demir, "Süreç olarak zor gruptan üstün başarıyla ayrıldık. Sakarya'nın kadınları, genç kızları ve çocukları her zaman onlara fırsat verildiğinde en iyisini yapar. Bu sene de kurduğumuz ekip ve çalışmalar meyvesini verdi." dedi.

Play-off oynayacaklarını aktaran Demir, "Rakiplerimiz güçlü ve devre arasındaki takviyelerle biraz daha güçlendiler. Yıllardır süregelen yapımızı bozmadan devam ediyoruz. İnşallah play-off'ta da muvaffak oluruz." diye konuştu.

Sakarya Voleybol'un alt liglerde play-off oynadığına ve başarılı olduklarından bahseden Demir, "Şimdi Sultanlar Ligi'ne terfi için oynayacağız. Başarabiliriz diye umuyoruz, bütün çalışmalarımız o yönde. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir hayal kurduk, yol çizdik kendimize, inşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

Demir, ligin son haftasında 15 Mart Pazar günü evlerinde oynayacakları PTT'yi yenip lider olarak play-off'a gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.