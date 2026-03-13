Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, Bam Adebayo'nun NBA tarihine geçen 83 sayılık performansı sonrasında kendilerine yöneltilen eleştiriler için kesin bir dille geri adım atmayacağını söyledi.



Heat'in Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği karşılaşmada Adebayo 83 sayı üreterek NBA tarihinin en yüksek ikinci sayı performansına imza attı. Bu performansla Kobe Bryant'ın 2006 yılında Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayıyı geride bırakan yıldız pivot, yalnızca Wilt Chamberlain'in 1962'de kaydettiği 100 sayılık tarihi performansın gerisinde kaldı.



Ancak karşılaşmanın son bölümünde Heat'in Adebayo'nun sayı rekoruna ulaşabilmesi için oyunun temposunu artırması ve topu sürekli ona yönlendirmesi eleştirilere neden oldu.



Spoelstra ise bu eleştirilere karşı oldukça net konuştu.



"Hiç kimseden özür dilemiyorum. Nokta," diyen Spoelstra, CBS Miami'den Mike Cugno'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu maç salı gecesi oynanan bir karşılaşmaydı ve rakibimiz aslında sezon için bir hedefi olmayan bir takımdı. Hatta organizasyon olarak kaybetmeye çalışan bir yapıdaydılar. Bu tür durumlarda biz daha önce bir maç kaybettik. Bazı oyuncularımız oynamıyordu ve ben de takımın en iyi oyuncusu ve kaptanı olarak Bam ile konuşup maça tamamen odaklanmasını söyledim. O da aynen öyle yaptı."



Adebayo'nun tarihi gecesinde serbest atış çizgisinden yaptığı üretim de dikkat çekti. Yıldız oyuncu karşılaşmada 43 serbest atıştan 36'sını sayıya çevirdi.



Karşılaştırma yapmak gerekirse Kobe Bryant, 2006'daki 81 sayılık performansında yalnızca 20 serbest atış kullanmış ve bunların 18'ini sayıya çevirmişti. Bu da Adebayo'nun o gece Bryant'tan 23 daha fazla serbest atış kullandığı anlamına geliyor.



Adebayo'nun 82. ve 83. sayıları, maçın bitimine 1 dakika 16 saniye kala serbest atış çizgisinden geldi. Bu sayıların ardından Spoelstra, üç kez All-Star seçilen oyuncusunu oyundan aldı.



Washington Wizards başantrenörü Brian Keefe ise maçın son bölümünde yaşananlardan rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi.



Keefe maç sonrası yaptığı açıklamada "Bu gerçek bir basketbol maçı değildi." ifadelerini kullandı.



Her ne kadar maç tek taraflı geçse de bu galibiyet Heat için playoff yarışı açısından büyük önem taşıyordu. Toronto Raptors'ın New Orleans Pelicans'a yenilmesiyle birlikte Miami, Doğu Konferansı'nda altıncı sıraya yükseldi.



Bu sezon 58 maçta forma giyen Adebayo maç başına ortalama 20 sayı üretiyor.



