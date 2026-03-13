13 Mart
Kritik maçta Petkimspor, Erokspor deplasmanında

Ligde sadece 6 galibiyetle düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Petkimspor, deplasmanda Eroskpor'a konuk olacak.

calendar 13 Mart 2026 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
FIBA Europe Cup'taki çeyrek final mücadelesinde evinde Bilbao Basket'e yenilerek yarı finali zora sokan Aliağa Petkimspor 14 Mart Cumartesi günü Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da Safiport Erokspor deplasmanına çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Petkimspor 6 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. Erokspor ise ilk sezonunu geçirdiği ligde 12 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.

Petkim bu mücadelenin ardından 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da Bilbao'yla Avrupa'da rövanş maçı oynayacak.
