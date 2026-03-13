Kritik maçta Petkimspor, Erokspor deplasmanında

FIBA Europe Cup'taki çeyrek final mücadelesinde evinde Bilbao Basket'e yenilerek yarı finali zora sokan Aliağa Petkimspor 14 Mart Cumartesi günü Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da Safiport Erokspor deplasmanına çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Petkimspor 6 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. Erokspor ise ilk sezonunu geçirdiği ligde 12 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.
Petkim bu mücadelenin ardından 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da Bilbao'yla Avrupa'da rövanş maçı oynayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Petkimspor 6 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. Erokspor ise ilk sezonunu geçirdiği ligde 12 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.
Petkim bu mücadelenin ardından 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da Bilbao'yla Avrupa'da rövanş maçı oynayacak.