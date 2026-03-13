Fethiyespor, sahasında Menemen'i ağırlıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Fethiyespor 14 Mart Cumartesi günü 7 maçtır kazanamayan Menemen Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Menemen FK takımında Bilal Kısa'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Biçer, sarı-lacivertlilerle ilk maçına Fethiye'de çıkacak. Sıralamada 35 puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'un çalıştırıcısı Sait Karafırtınalar iç sahada kazanıp seri yakalayacaklarına inandığını söyledi.
30 puanla 10'uncu durumda olan Menemen FK'nın teknik patronu Cüneyt Biçer ise ilk maçında galibiyet hedeflediklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında Menemen FK, Fethiyespor'u evinde 2-1 yenmişti.
