13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Jonathan Isaac'ten Orlando Magic'e kötü haber

Orlando Magic oyuncusu Jonathan Isaac, sol dizinde meydana gelen burkulma nedeniyle belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacak.

calendar 13 Mart 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Isaac'in sol dizinde burkulma tespit edildiği bildirildi.

Isaac sakatlığı, Magic'in Washington Wizards'ı uzatmada 136-131 mağlup ettiği karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşadı. Başarısız bir alley-oop denemesi sırasında sert şekilde yere düşen oyuncu, daha sonra maçın geri kalanında forma giyemedi.

Bu sezon Isaac 52 maçta forma giydi ve ortalama 10 dakika süre alırken maç başına 2.6 sayı ve 2.5 ribaund üretti.

Magic başantrenörü Jamahl Mosley, oyuncusunun sakatlığı karşısında büyük endişe yaşadığını söyledi.

"Yere düşüşünü gördüğüm anda kalbim duracak gibi oldu. Umarım iyi olur."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
