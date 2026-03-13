Orlando Magic oyuncusu Jonathan Isaac, sol dizinde meydana gelen burkulma nedeniyle belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacak.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Isaac'in sol dizinde burkulma tespit edildiği bildirildi.



Isaac sakatlığı, Magic'in Washington Wizards'ı uzatmada 136-131 mağlup ettiği karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşadı. Başarısız bir alley-oop denemesi sırasında sert şekilde yere düşen oyuncu, daha sonra maçın geri kalanında forma giyemedi.



Bu sezon Isaac 52 maçta forma giydi ve ortalama 10 dakika süre alırken maç başına 2.6 sayı ve 2.5 ribaund üretti.



Magic başantrenörü Jamahl Mosley, oyuncusunun sakatlığı karşısında büyük endişe yaşadığını söyledi.



"Yere düşüşünü gördüğüm anda kalbim duracak gibi oldu. Umarım iyi olur."



