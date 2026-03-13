15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
14:15
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
15:30
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
1-038'
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
0-039'
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
14:30
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Asırlık çınar Gençlerbirliği, 103. yaşını kutluyor

Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt kulübü Gençlerbirliği, 103. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

calendar 13 Mart 2026 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği, 14 Mart 1923'te Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) öğrencilerin girişimleriyle kuruldu.

Başkent ekibinin kırmızı-siyah renkleri, rivayete göre "Ankara gelinciği"nden diğer rivayete göre ise o sırada Karaoğlanoğlu Hanı'ndaki dükkanlarda başka renk kumaş olmadığından seçildi.

Tarihinde Süper Lig'i 1965-66 ve 2002-03 sezonlarında 3. bitiren Gençlerbirliği, 1987 ve 2001 yıllarında Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Ankara Futbol Ligi'nin en başarılı takımı

Kurulduktan sonra Ankara Futbol Ligi'ne katılan Gençlerbirliği, 34 sezon boyunca bu ligde mücadele etti.

10 şampiyonlukla ligdeki en başarılı takım konumundaki başkent ekibi, 1941 yılında İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş'ı finalde 4-1 yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

1946 yılında finallerde Beşiktaş ve Eskişehir Demirspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, ikinci kez Türkiye futbol birincisi olmayı başardı.

Milli Lig'e katıldı

Gençlerbirliği, 1959 yılında Milli Lig adıyla kurulan en üst kademe lige Ankara'dan katılan dört takımdan biri odu.

1965-1966 sezonunu üçüncü tamamlayan kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında bu ligde ilk üçe girebilen ilk takım ünvanını aldı.

Başkent temsilcisi, 1960'lı yıllarda özellikle Ankara'daki maçlarda İstanbul takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirirken Köylü Selçuk, Büyük Tevfik, Paçoz Oktay, Rüzgarın Oğlu Zeynel lakapları takılan simge isimler de kulüp tarihine geçti.

İlhan Cavcav'ın dönüşü takımın gidişatını değiştirdi

1970 yılında küme düşen Gençlerbirliği, 2. ligde (TFF 1. Lig) geçirdiği vasat sezonların sonunda işlerin daha da kötüye gitmesiyle 1979'da 3. lige (TFF 2. Lig) kadar geriledi.

Başkan Hasan Şengel, 1981 yılında kulüp tarihi için hayati hamlesini yaptı ve 1978'deki kısa süreli başkanlığının ardından İlhan Cavcav'ın ikinci kez ve hayatını kaybedene kadar kesintisiz kulüp başkanlığına gelmesini sağladı.

Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettirdi.

Amatör kümenin eşiğinden dönen kulübü iki senede toparlayan İlhan Cavcav'ın yönetimindeki Gençlerbirliği, düştükten 13 yıl sonra 1983'te 1. lige (Süper Lig) döndü.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1987'de kazandı

Gençlerbirliği, 1987 yılında finalde Eskişehirspor'u yenerek ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Bu başarısının ardından istikrarı yakalayamayan başkent ekibi, 1988 yılında yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Bir sezon sonra en yakın rakibine 16 puan fark atarak 1. lige dönmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda başkan İlhan Cavcav, altyapı ve tesisleşmeyle ligde kalıcı olmanın temellerini attı.

Cavcav'dan Afrika açılımı

İlhan Cavcav, yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile gitti.

Afrika kıtasındaki ülkelerde de maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları, çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun da Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Gençlerbirliği, 1995 yılında Moshoeu, Kushe ve Kona'lı kadrosu ve heyecan verici oyunuyla ligi 5. bitirdi.

Kamerunlu Nijitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.

Galatasaray'da UEFA Kupası'nı (Avrupa Ligi) kazanan Ergün Penbe, altyapıdan yetişerek Fenerbahçe'ye transfer olan Tarık Daşgün ve Ümit Özat gibi birçok futbolcu, Gençlerbirliği'nin altyapıya verdiği önemin göstergesi oldu.

Gençlerbirliği son dönemde de İrfan Can Kahveci ve dünya futboluna kazandırdığı Arda Güler ile altyapı misyonunu sürdürdü.

İlhan Cavcav döneminde altyapısından çıkardığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren kırmızı-siyahlılar, kariyerine Real Madrid'de devam eden Arda Güler ile bu misyonunu "dünya futboluna" taşıdı.

İkinci Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Avrupa kupası macerası

Gençlerbirliği, 2001 yılında Türkiye Kupası'nı ikinci kez kazandı. Final maçında Fenerbahçe'ye penaltılarda üstünlük kuran kırmızı-siyahlı ekip, müzesindeki Türkiye Kupası sayısını ikiye çıkardı.

Ligi 2002-03 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü bitiren başkent temsilcisi, sonraki sezon UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kupada 2003-04 sezonunda Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma takımlarını eleyen Gençlerbirliği, 4. turda Valencia ile eşleşti.

Ankara'da İspanya temsilcisini 1-0 yenen Gençlerbirliği, deplasmanda rakibine uzatma sonunda 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Kupada tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden alan Valencia, sezon sonunda UEFA Kupası'nı kaldırdı.

İlhan Cavcav sezonunda küme düştü

Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından sportif, ekonomik ve yönetim açısından istikrarı yakalayamadı.

İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Gençlerbirliği, Murat Cavcav yönetiminde, İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Kırmızı-siyahlılar, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönmeyi başarsa da 2020-21 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'deki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı ve başkanlığa Niyazi Akdaş seçildi.

Genel kurul haberleriyle daha sonra sık sık gündeme gelen kırmızı-siyahlı kulüpte, "Cavcavlar dönemi" sonrası Niyazi Akdaş (Beş dönem), Talip Çankırı, Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Arda Çakmak başkanlık koltuğuna oturdu.

Süper Lig özlemi sona erdi

TFF 1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısını 7 puanla son sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Nesine 2. Lig'in kıyısından döndü.

Devre arasında transfer yasağının kaldırılmasıyla kadrosunu yenileyen başkent ekibi, kuruluşunun 100. yılında son haftaya kadar taraftarlarına sıkıntılı günler yaşatsa da ligi 38 puanla 15. bitirdi ve kümede kalmayı başardı.

TFF 1. Lig'de 2024-25 sezonunu 2. tamamlayan Gençlerbirliği, 4 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de 49. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı kulüp, bu sezon sık sık başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle gündeme geldi.

Gençlerbirliği'nde bu sezon şu ana kadar 4 teknik direktör ve 3 başkan görev yaptı.

16 Şubat'ta sözleşme imzalanan teknik direktör Levent Şahin ile 18 gün sonra yollarını ayıran başkent ekibi, bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i takımın başına getirdi.

Kırmızı-siyahlılarda bu iki teknik adam dışında Hüseyin Eroğlu ve Metin Diyadin görev alırken başkanlık koltuğunda Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Arda Çakmak oturdu.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 25. hafta sonunda 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

"Türk futbolunun asırlık çınarı" 4 sezonun ardından döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmak için mücadele ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
