Futbol liglerinde haftanın maç programı

Futbolda Süper Lig'de 26, TFF 1. Lig'de 31, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28, Beyaz Grup'ta 31, TFF 3. Lig'de ise 25. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG
13 Mart Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
TFF 1. LİG
14 Mart Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
14 Mart Cumartesi:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Bursaspor (Merkez Spor Kompleksi)
13.30 Mardin 1969 Spor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Mardin 21 Kasım Şehir)
15.30 Ankara Demirspor-ISBAŞ Isparta 32 Spor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Fethiyespor-Menemen FK (Fethiye İlçe)
15.30 Aliağa Futbol-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Aliağa Atatürk)
15 Mart Pazar:
13.00 Somaspor-Adanaspor (Soma Nazım Yavuz)
13.30 KCT 1461 Trabzon FK-Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Güzide Gebzespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Aleattin Kurt)
Beyaz Grup
15 Mart Pazar:
15.30 Beykoz Anadoluspor-Adana 01 FK (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Seza Çimento Elazığspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Muğlaspor-MKE Ankaragücü (Muğla Atatürk)
15.30 Sultan Su İnegölspor-Merkür Jet Erbaaspor (İnegöl İlçe)
15.30 Kepezspor-İskenderunspor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Buca)
16 Mart Pazartesi:
13.30 GMG Kastamonuspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Gazi)
13.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Altınordu (Şanlıurfa 11 Nisan)
13.30 Karaman FK-Batman Petrolspor (Yeni Karaman)
TFF 3. LİG
1. Grup
14 Mart Cumartesi:
13.30 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Kestel Çilekspor (Alemdağ)
15.30 Edirnespor-Bursa Nilüfer Futbol (Edirne Şehir)
15.30 Bursa Yıldırımspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947 (İnegöl İlçe)
15.30 Galataspor-İnkılap Futbol (İBB Beyoğlu)
15 Mart Pazar:
15.30 Astor Enerji Çankayaspor-Polatlı 1926 Spor (Osmanlı)
15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Bulvarspor (İBB 100. Yıl)
15.30 Yalova FK 77-Silivrispor (Yalova Atatürk)
2. Grup
14 Mart Cumartesi:
13.30 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Malatya Yeşilyurtspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
15 Mart Pazar:
13.30 Niğde Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Kırıkkale FK (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.30 Diyarbekirspor-12 Bingölspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.30 Silifke Belediyespor-Karaköprü Belediyespor (Silifke Şehir)
13.30 MDGRUP Osmaniyespor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
13.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Kilis 1984 Spor (Kızıltepe İlçe)
3. Grup
14 Mart Cumartesi:
13.30 TCH Group Zonguldakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Çayelispor-1926 Bulancakspor (Çayeli İlçe)
13.30 Giresunspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Çotanak Spor Kompleksi)
15 Mart Pazar:
13.30 Karabük İdmanyurdu-Sebat Gençlikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Düzce Cam Düzcespor-Artvin Hopaspor (Dmall Düzce Şehir)
13.30 Tokat Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
13.30 52 Orduspor FK-Pazarspor (Ordu 19 Eylül)
13.30 Amasyaspor FK-Orduspor 1967 (Amasya 12 Haziran)
4. Grup
14 Mart Cumartesi:
14.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.30 Söke 1970 SK-Eskişehirspor (Didim Atatürk)
15.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-İzmir Çoruhlu FK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.30 Alanya 1221 Futbol-Nazillispor (Alanya Milli Egemenlik)
15 Mart Pazar:
14.30 Kütahyaspor-Oktaş Uşakspor (Dumlupınar)
15.30 Tire 2021 FK-Denizli İdmanyurdu 1959 (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
