13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Chelsea'de Reece James ile 2032'ye kadar devam

Chelsea, altyapısından yetişen ve uzun süredir takımın kaptanlığını yapan başarılı sağ bek Reece James ile 2032 yılına kadar sözleşme uzattı.

13 Mart 2026
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.
İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki sağ bek, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor. Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
