Pio Esposito için Ada'da transfer yarışı!

Inter'in 20 yaşındaki genç santrforu Pio Esposito, İngiliz ekiplerini peşine taktı.



ARSENAL VE NEWCASTLE UNITED



20 yaşındaki futbolcu için Arsenal'in ardından Newcastle United iddiası da gündeme geldi.



Romano'nun haberine göre, Newcastle United, 20 yaşındaki genç futbolcuya Arsenal'den daha fazla ilgi gösteriyor.



Newcastle United, Esposito'nun transferi için ciddi adımlar atmayı planlıyor.



INTER'İN TUTUMU



Inter, Esposito'yu kesinlikle bırakmak istemiyor. İtalyan ekibi, 20 yaşındaki genç oyuncusunu "Dokunulmaz" bir oyuncu olarak görüyor.



Inter forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Esposito, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.



