Dzanan Musa'dan Ergin Ataman itirafı!

EuroLeague'de Dubai Basketball forması terleten Dzanan Musa, Anadolu Efes dönemi ve çalıştığı koç Ergin Ataman hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Mart 2026 17:13
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Instagram
Dzanan Musa'dan Ergin Ataman itirafı!
EuroLeague'de son yılların en önemli skorerlerinden biri olan Dzanan Musa, 2020-21 sezonunun ortasında, NBA dönüşünde Anadolu Efes ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Musa'nın Efes serüveni, sadece birkaç ay sürmüştü.

Şu sıralar kariyerini Dubai takımında sürdüren Boşnak yıldız, EuroLeague'in YouTube kanalında yayınlanan EuroLeague & Friends isimli podcast programına konuk oldu.

"EFES, KARİYERİMDE KÖTÜ BİR KARARDI"

Musa, kendisi için çok kötü geçen Efes serüveni hakkında şunları söyledi:

"Efes'e gitmek benim için kötü bir karardı. O sıralar takımda Shane Larkin, Vasilije Micic ve Krunoslav Simon gibi önemli oyuncular vardı. Bu oyuncuların hepsi, topla oynamaya ihtiyaç duyan oyuncular. Ben de öyleyim. Efes'e geldiğim ilk gün koç Ergin Ataman ile konuştuk. Bana ilk konuşmamızda 'Bak, burada Larkin, Micic, Simon gibi oyuncular var. O yüzden çok süre almayacaksın' dedi. Bunu duyunca şok oldum, sonuçta daha 2 gün öncesine kadar NBA'deydim! Sonuçta benim için o sezon çok kötü geçmişti, EuroLeague'de toplam sadece 9 dakika süre alabilmiştim. 9 dakika, 0 sayı, EuroLeague'de tek bir sayı bile atamadım."

Anadolu Efes'ten ayrıldıktan sonra 3 sezon Real Madrid forması giyen ve sene başı Dubai Basketball'a transfer olan Bosnalı forvet, 12.3 sayı, 1.1 ribaund ve 1.1 asistlik ortalama yakaladı.

