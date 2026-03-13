13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Fenerbahçe'de 17'lik yeni hedef: Ibrahim Diakite

Fenerbahçe, JMG Bamako forması giyen 17 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ibrahim Diakite'yle ilgileniyor.

calendar 13 Mart 2026 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına start verdi.

Africafoot'un iddiasına göre Fenerbahçe, JMG Bamako forması giyen 17 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ibrahim Diakite'yle ilgileniyor.

İddiaya göre Fenerbahçe oyuncuya ve temsilcilerine yaklaşık 500 bin Euro'luk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, bu teklifin oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor.

Habere göre Fenerbahçe oyuncuya 5 yıllık bir sözleşme teklif etti. Sözleşme, sonraki satıştan %15'lik bir pay içeriyor.

OYUNCU PROFİLİ

Kontrollü agresifliği, gelişmiş tekniği ve oyun içindeki çok yönlülüğüyle övgü toplayan Diakite, Mali U17 Milli Takımı'nda öne çıkıyor.

Puan Durumu
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
