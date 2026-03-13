Fenerbahçe'de 17'lik yeni hedef: Ibrahim Diakite

Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına start verdi.
Africafoot'un iddiasına göre Fenerbahçe, JMG Bamako forması giyen 17 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ibrahim Diakite'yle ilgileniyor.
İddiaya göre Fenerbahçe oyuncuya ve temsilcilerine yaklaşık 500 bin Euro'luk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, bu teklifin oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor.
Habere göre Fenerbahçe oyuncuya 5 yıllık bir sözleşme teklif etti. Sözleşme, sonraki satıştan %15'lik bir pay içeriyor.
OYUNCU PROFİLİ
Kontrollü agresifliği, gelişmiş tekniği ve oyun içindeki çok yönlülüğüyle övgü toplayan Diakite, Mali U17 Milli Takımı'nda öne çıkıyor.
Africafoot'un iddiasına göre Fenerbahçe, JMG Bamako forması giyen 17 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ibrahim Diakite'yle ilgileniyor.
İddiaya göre Fenerbahçe oyuncuya ve temsilcilerine yaklaşık 500 bin Euro'luk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, bu teklifin oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor.
Habere göre Fenerbahçe oyuncuya 5 yıllık bir sözleşme teklif etti. Sözleşme, sonraki satıştan %15'lik bir pay içeriyor.
OYUNCU PROFİLİ
Kontrollü agresifliği, gelişmiş tekniği ve oyun içindeki çok yönlülüğüyle övgü toplayan Diakite, Mali U17 Milli Takımı'nda öne çıkıyor.