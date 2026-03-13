Jose Mourinho'ya ceza! Benfica itiraz edecek!

Benfica, teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen cezaya itirazda bulunacak.Mourinho, Porto ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördü.Portekiz Futbol Federasyonu, Porto maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 1 maç men, 11 gün hak mahrumiyeti ve iki ayrı nedenden dolayı toplamda 5 bin 300 euro para cezası verdi.Porto maçında attıkları beraberlik golünün ardından topu tribünlere vuran Mourinho, bu hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı. Portekizli teknik adam, daha sonra Porto'nun teknik heyetinden Lucho Gonzalez ile yaşadığı tartışma nedeniyle de 11 gün ceza aldı.Arouca maçında 1 maç men cezasını çekecek Mourinho, daha sonra gün cezasını çekmeye başlayacak ve Guimaraes maçını da kaçıracak.2-2 sona eren Benfica - Porto maçında görev alan hakem Joao Pinheiro'nun, Jose Mourinho ile ilgili raporu da ortaya çıktı. Hakem Pinheiro'nun raporu şu şekilde:Benfica, Mourinho'nun cezasına itiraz edecek. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, Mourinho'nun, tünelde Lucho Gonzalez tarafından tahrik edildiği ve bunların göz ardı edildiği ve verilen ceza için itiraz yapılacağı belirtildi.