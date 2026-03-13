Jose Mourinho'ya ceza! Benfica itiraz edecek!

Benfica, Porto maçında kırmızı kart görmesinin ardından 1 maç men, 5 bin 300 euro para ve 11 gün hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Jose Mourinho'nun cezasına itirazda bulunacak.

calendar 13 Mart 2026 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica, teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen cezaya itirazda bulunacak.

MOURINHO'YA VERİLEN CEZA

Mourinho, Porto ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördü.

Portekiz Futbol Federasyonu, Porto maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 1 maç men, 11 gün hak mahrumiyeti ve iki ayrı nedenden dolayı toplamda 5 bin 300 euro para cezası verdi.

Porto maçında attıkları beraberlik golünün ardından topu tribünlere vuran Mourinho, bu hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı. Portekizli teknik adam, daha sonra Porto'nun teknik heyetinden Lucho Gonzalez ile yaşadığı tartışma nedeniyle de 11 gün ceza aldı.

Arouca maçında 1 maç men cezasını çekecek Mourinho, daha sonra gün cezasını çekmeye başlayacak ve Guimaraes maçını da kaçıracak.



HAKEM RAPORU

2-2 sona eren Benfica - Porto maçında görev alan hakem Joao Pinheiro'nun, Jose Mourinho ile ilgili raporu da ortaya çıktı. Hakem Pinheiro'nun raporu şu şekilde:

"Takımı gol attığında, kasten teknik alanı terk ederek provokatif bir hareket yaptı, rakip takımın yedek kulübesine doğru koştu ve tribünlere doğru topa vurdu, bu da iki takımın yedek kulübeleri arasında bir çatışmaya neden oldu."

BENFICA'DAN HAMLE

Benfica, Mourinho'nun cezasına itiraz edecek. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, Mourinho'nun, tünelde Lucho Gonzalez tarafından tahrik edildiği ve bunların göz ardı edildiği ve verilen ceza için itiraz yapılacağı belirtildi.

 Reklam 
