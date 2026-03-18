Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak? 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, Türkiye A Milli Futbol Takımımız taraftarı önünde Romanya ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu yıl ABD'de gerçekleşecek olan Dünya Kupası öncesinde Milli Takım play-off turundan turnuvaya katılma şansını yakalamak istiyor. Peki, Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine 1. torbadan dahil olan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.

Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.