Haber Tarihi: 18 Mart 2026 17:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 17:22

Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak? 2026

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda sahasında Romanya ile kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak olan son takımların belirleneceği mücadelelerde, Milli Takım, Romanya karşısında kazanmak ve play-off finaline yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, Türkiye A Milli Futbol Takımımız taraftarı önünde Romanya ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu yıl ABD'de gerçekleşecek olan Dünya Kupası öncesinde Milli Takım play-off turundan turnuvaya katılma şansını yakalamak istiyor. Peki, Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine 1. torbadan dahil olan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.

Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.



