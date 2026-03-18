Arefe günü sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 2026

Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri öncesindeki arefe günleri, kamu kurumlarının çalışma düzenini doğrudan etkileyen özel yasal statüye sahiptir. Düzenli raporlu ilaç kullanan hastalar ve bebek aşı takvimi olan aileler için sağlık ocaklarının bayram öncesindeki son mesai saatleri büyük önem taşıyor. Kapıda kalmamak ve mağduriyet yaşamamak için mesai takvimini iyi bilmek şart. Peki, arefe günü sağlık ocakları açık mı?

Sağlık Bakanlığı'nın yasal mevzuatına ve resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye genelinde "yarım gün" resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle mahallelerimizde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları), arefe günü sabah saatlerinden itibaren açılarak hasta kabulüne ve poliklinik hizmetlerine normal seyrinde devam etmektedir.



Yarım günlük resmi tatil uygulaması sebebiyle sağlık ocakları, arefe günü sabah 08.00 itibarıyla mesaiye başlamakta ve öğlen saat 13.00'e kadar kesintisiz poliklinik hizmeti vermektedir. Ancak saat 13.00'ten itibaren resmi bayram tatili devreye girdiği için tüm Aile Sağlığı Merkezleri kapanmakta ve öğleden sonra doktor muayenesi, kan verme veya ilaç yazdırma işlemi yapılamamaktadır.