Haber Tarihi: 18 Mart 2026 13:34 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 13:34

Arefe günü sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 2026

Bayram öncesi sağlık sorunları yaşayan, düzenli ilaçlarını yazdırmak veya aşı işlemlerini halletmek isteyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Aile Sağlığı Merkezleri'nin çalışma saatlerinde. Hastanelere gitmeden mahallesindeki doktoruna görünmek isteyenler arama motorlarında günün en önemli sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, arefe günü sağlık ocakları açık mı? Arefe günü Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu? İşte detaylar…

Arefe günü sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 2026
Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri öncesindeki arefe günleri, kamu kurumlarının çalışma düzenini doğrudan etkileyen özel yasal statüye sahiptir. Düzenli raporlu ilaç kullanan hastalar ve bebek aşı takvimi olan aileler için sağlık ocaklarının bayram öncesindeki son mesai saatleri büyük önem taşıyor. Kapıda kalmamak ve mağduriyet yaşamamak için mesai takvimini iyi bilmek şart. Peki, arefe günü sağlık ocakları açık mı?
AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yasal mevzuatına ve resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye genelinde "yarım gün" resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle mahallelerimizde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları), arefe günü sabah saatlerinden itibaren açılarak hasta kabulüne ve poliklinik hizmetlerine normal seyrinde devam etmektedir.  

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI KAÇA KADAR AÇIK, ÖĞLEDEN SONRA ÇALIŞIYOR MU?

Yarım günlük resmi tatil uygulaması sebebiyle sağlık ocakları, arefe günü sabah 08.00 itibarıyla mesaiye başlamakta ve öğlen saat 13.00'e kadar kesintisiz poliklinik hizmeti vermektedir. Ancak saat 13.00'ten itibaren resmi bayram tatili devreye girdiği için tüm Aile Sağlığı Merkezleri kapanmakta ve öğleden sonra doktor muayenesi, kan verme veya ilaç yazdırma işlemi yapılamamaktadır.

 Reklam 
