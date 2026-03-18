Milan'da yeni aday Troy Parrott

Milan, yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir golcü takviyesi gerçekleştirebilir.



İtalyan ekibi için gündemde Mateo Retegui ve Moise Kean gibi isimler bulunurken yeni bir iddia da gündeme geldi.



The Independent'in haberine göre, Milan, AZ Alkmaar forması giyen İrlandalı golcü Troy Parrott ile ilgileniyor.



AZ Alkmaar, 24 yaşındaki futbolcusuna Avrupa'dan olan ilginin farkında ve Hollanda temsilcisi, yaz transfer döneminde Parrott için gelecek 30 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.



Milan dışında Parrott'a; Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da da ilgi bulunuyor.



AZ Alkmaar forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Parrott, 27 gol attı ve 9 asist yaptı.



