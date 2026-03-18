18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-059'
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Milan'da yeni aday Troy Parrott

Milan, AZ Alkmaar forması giyen golcü futbolcu Troy Parrott ile ilgileniyor.

calendar 18 Mart 2026 18:50 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir golcü takviyesi gerçekleştirebilir.

İtalyan ekibi için gündemde Mateo Retegui ve Moise Kean gibi isimler bulunurken yeni bir iddia da gündeme geldi.

The Independent'in haberine göre, Milan, AZ Alkmaar forması giyen İrlandalı golcü Troy Parrott ile ilgileniyor.

AZ Alkmaar, 24 yaşındaki futbolcusuna Avrupa'dan olan ilginin farkında ve Hollanda temsilcisi, yaz transfer döneminde Parrott için gelecek 30 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Milan dışında Parrott'a; Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da da ilgi bulunuyor.

AZ Alkmaar forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Parrott, 27 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
