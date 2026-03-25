Karşıyaka'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Candost Volkan ile yolların ayrılması sonrası Ahmet Kandemir ile anlaşıldı.

calendar 25 Mart 2026 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Daha önce Beşiktaş, Trabzonspor ve Manisa BBSK'de başantrenörlük yapan, son olarak ÇBK Mersin'i çalıştıran ve 2003-2006 ile 2007-2008 sezonlarında Karşıyaka'mızda görev alan Sayın Ahmet Kandemir, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Ahmet Kandemir'e hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

İzmir temsilcisi, başantrenör Candost Volkan ile 24 Mart Salı günü karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

