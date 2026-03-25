Merkezefendi Belediyesi Basket destek bekliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş'ı deplasmanda yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda tekrar umutlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, cumartesi günü iç sahada oynanacak Aliağa Petkimspor maçında taraftar desteği bekliyor.



Asbaşkan Veli Tefenlili, cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak Aliağa Petkimspor karşılaşmasına tüm basketbolseverleri davet etti.



Asbaşkan Tefenlili, yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız bizim itici kuvvetimiz. Onların coşkusu sahada ekstra enerji katıyor. Bu maç, hem takımımız hem de Denizli basketbolu için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



Tefenlili, sezon boyunca sahada gösterdikleri performansla büyük bir mücadele örneği sergileyen oyunculara ve teknik heyete duyulan güveni vurguladı. Tefenlili, "Teknik ekibimizin stratejilerine ve oyuncularımızın yeteneklerine güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle sahada en iyi performansımızı göstereceğimize inanıyoruz" dedi.



Genel menajer Evren Yenice ise maça ilişkin, "Bu sezonun en kritik maçlarından biri önümüzde. Oyuncularımız hazır ve motivasyonları yüksek. Taraftarlarımızın desteği, sahadaki performansımızı doğrudan etkiliyor. Onları tribünde görmek, takımımız için büyük bir moral kaynağı olacak" şeklinde konuştu. Yenice, takımın ligdeki hedeflerine ulaşmak için her maçta maksimum performans göstereceğini de sözlerine ekledi.



