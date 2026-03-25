Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den sıkı mesai

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve milli ara sonrası takıma katılması planlanan El Bilal Toure, bireysel çalışmalarını aksatmıyor.
Takımın izinli olduğu günlerde dahi sıkı bir çalışma programı uygulayan Fildişi Sahilli yıldız fiziksel olarak güçleniyor.
HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Toure'nin 5 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde kadroda olması amaçlanıyor.
PERFORMANSI
Malili forvet, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 18 müsabakada 6 gol kaydetti, 5 kez de asist yaptı.
