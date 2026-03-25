Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den sıkı mesai

El Bilal Toure, sakatlığını atlattıktan sonra bireysel çalışmalarını sürdürerek Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbisi kadrosuna dönmeyi hedefliyor.

calendar 25 Mart 2026 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve milli ara sonrası takıma katılması planlanan El Bilal Toure, bireysel çalışmalarını aksatmıyor.

Takımın izinli olduğu günlerde dahi sıkı bir çalışma programı uygulayan Fildişi Sahilli yıldız fiziksel olarak güçleniyor.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Toure'nin 5 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde kadroda olması amaçlanıyor.

PERFORMANSI

Malili forvet, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 18 müsabakada 6 gol kaydetti, 5 kez de asist yaptı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.