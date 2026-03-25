Fenerbahçe'ye ekstra bütçe: 25 milyon Euro!

Fenerbahçe yönetimi 3 oyuncunun kalıcı ayrılığından kasaya önemli gelir bekliyor. Real Betis'ten Amrabat için 15, Como'dan Carlos ve Beşiktaş'tan Cengiz için 5'er milyon Euro istenecek.

calendar 25 Mart 2026 08:33
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon da görevde kalmanın planlarını yaparken transfer çalışmaları da sürüyor.

Ara transferde eksik kalınan santrfor ve stoper hamleleri için eleştirileri yaz döneminde bertaraf etmek isteyen Başkan Sadettin Saran ve ekibinin transfer için gelir kaynağının önemli bir bölümünü kiralık oyuncular oluşturacak.

Sarı-Lacivertliler, gösterdiği başarılı performansla Real Betis'in kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Sofyan Amrabat'ın bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ PAZARLIK YAPACAK

İtalyan ekibi Como ile Serie A'da ilk 4 içinde yer alan Diego Carlos da hocası Cesc Fabregas'ın güvendiği isimlerin başında geliyor. Brezilyalı stoperin bonservisi için en az 5 milyon Euro'luk bir bedel konuşuluyor.

Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder için ise siyah-beyazlılar 6 milyon Euro'luk opsiyonda pazarlık yapacak.

Fenerbahçe 5 milyon Euro'dan geri adım atmayıp üç oyuncudan toplam 25 milyon Euro kazanmayı ve bu parayı santrfor ile stopere yapılacak üst düzey transferlerde kullanmayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
