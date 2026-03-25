Fenerbahçe'ye ekstra bütçe: 25 milyon Euro!

Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon da görevde kalmanın planlarını yaparken transfer çalışmaları da sürüyor.
Ara transferde eksik kalınan santrfor ve stoper hamleleri için eleştirileri yaz döneminde bertaraf etmek isteyen Başkan Sadettin Saran ve ekibinin transfer için gelir kaynağının önemli bir bölümünü kiralık oyuncular oluşturacak.
Sarı-Lacivertliler, gösterdiği başarılı performansla Real Betis'in kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Sofyan Amrabat'ın bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi.
BEŞİKTAŞ PAZARLIK YAPACAK
İtalyan ekibi Como ile Serie A'da ilk 4 içinde yer alan Diego Carlos da hocası Cesc Fabregas'ın güvendiği isimlerin başında geliyor. Brezilyalı stoperin bonservisi için en az 5 milyon Euro'luk bir bedel konuşuluyor.
Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder için ise siyah-beyazlılar 6 milyon Euro'luk opsiyonda pazarlık yapacak.
Fenerbahçe 5 milyon Euro'dan geri adım atmayıp üç oyuncudan toplam 25 milyon Euro kazanmayı ve bu parayı santrfor ile stopere yapılacak üst düzey transferlerde kullanmayı hedefliyor.
Ara transferde eksik kalınan santrfor ve stoper hamleleri için eleştirileri yaz döneminde bertaraf etmek isteyen Başkan Sadettin Saran ve ekibinin transfer için gelir kaynağının önemli bir bölümünü kiralık oyuncular oluşturacak.
Sarı-Lacivertliler, gösterdiği başarılı performansla Real Betis'in kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Sofyan Amrabat'ın bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi.
BEŞİKTAŞ PAZARLIK YAPACAK
İtalyan ekibi Como ile Serie A'da ilk 4 içinde yer alan Diego Carlos da hocası Cesc Fabregas'ın güvendiği isimlerin başında geliyor. Brezilyalı stoperin bonservisi için en az 5 milyon Euro'luk bir bedel konuşuluyor.
Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder için ise siyah-beyazlılar 6 milyon Euro'luk opsiyonda pazarlık yapacak.
Fenerbahçe 5 milyon Euro'dan geri adım atmayıp üç oyuncudan toplam 25 milyon Euro kazanmayı ve bu parayı santrfor ile stopere yapılacak üst düzey transferlerde kullanmayı hedefliyor.