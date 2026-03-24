3. Ligin 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 maçla başladı

3. Lig 4. Grup'ta oynanan Nazillispor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri maçında konuk ekip 12-0 öndeyken Nazilli temsilcisi sahadan çekildi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi tarafından müsabaka tatil edildi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Polatlı 1926 Spor-Edirnespor: 0-0
Bursa Nilüfer Futbol-Yalova FK 77: 3-2
Silivrispor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
Kestel Çilekspor-Bulvarspor: 1-2
- 2. Grup
Cinegold Ağrı 1970 Spor-Silifke Belediyespor: 3-1
Kilis 1984 Spor-Karaköprü Belediyespor: 2-0
Suvermez Kapadokyaspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 1-3
Malatya Yeşilyurtspor-MDGRUP Osmaniyespor: 3-2
- 3. Grup
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 0-0
Sebat Gençlikspor-Amasyaspor FK: 1-0
Orduspor 1967-Çayelispor: 1-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-1926 Bulancakspor: 3-1
Giresunspor-52 Orduspor FK: 0-1
- 4. Grup
Eskişehirspor-Tire 2021: 2-0
Nazillispor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-12 (Yarıda kaldı)
Afyonspor-İzmir Çoruhlu FK: 1-1
Bornova 1877-Söke 1970: 2-3
