3. Ligin 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 maçla başladı

TFF 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 karşılaşmayla başladı.

calendar 24 Mart 2026 21:23
3. Ligin 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 maçla başladı
3. Lig 4. Grup'ta oynanan Nazillispor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri maçında konuk ekip 12-0 öndeyken Nazilli temsilcisi sahadan çekildi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi tarafından müsabaka tatil edildi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Polatlı 1926 Spor-Edirnespor: 0-0

Bursa Nilüfer Futbol-Yalova FK 77: 3-2

Silivrispor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0

Kestel Çilekspor-Bulvarspor: 1-2

 

- 2. Grup

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Silifke Belediyespor: 3-1

Kilis 1984 Spor-Karaköprü Belediyespor: 2-0

Suvermez Kapadokyaspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 1-3

Malatya Yeşilyurtspor-MDGRUP Osmaniyespor: 3-2

 

- 3. Grup

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 0-0

Sebat Gençlikspor-Amasyaspor FK: 1-0

Orduspor 1967-Çayelispor: 1-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor-1926 Bulancakspor: 3-1

Giresunspor-52 Orduspor FK: 0-1

 

- 4. Grup

Eskişehirspor-Tire 2021: 2-0

Nazillispor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-12 (Yarıda kaldı)

Afyonspor-İzmir Çoruhlu FK: 1-1

Bornova 1877-Söke 1970: 2-3

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
