Millilerimiz Cebelitarık'a gol oldu yağdı

U18 Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

calendar 24 Mart 2026 17:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Millilerimiz Cebelitarık'a gol oldu yağdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa U18 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Ligi karşılaşmasında U18 Milli takımımız Cebelitarık ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi gençlerimiz 7-0 kazandı.

U18 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri; 33 ile 40. dakikalarda Thierry Karadeniz, 54. dakikada Yusuf Karademir, 56. ve 80. dakikada Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Demir ve 89. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

Cebelitarık'ta Theo Montovio, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.