Bucks, Cam Thomas ile yollarını ayırdı

Milwaukee Bucks, guard oyuncu Cam Thomas'ı serbest bıraktığını açıkladı.

calendar 24 Mart 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thomas, 8 Şubat'ta Brooklyn Nets tarafından kesildikten sonra Milwaukee ile sözleşme imzalamış ve Bucks formasıyla çıktığı 18 maçta 10.7 sayı ortalaması yakalamıştı.

Bucks, Thomas'ın ayrılığıyla açılan kadro boşluğunu değerlendirmek adına forvet Pete Nance'in iki yönlü kontratını standart NBA sözleşmesine çevirdi.

24 yaşındaki Thomas, 1 Mart sonrası bir playoff takımına katılması halinde sezon sonu maçlarında forma giyemeyecek.

Thomas, bu sezon Brooklyn formasıyla 24 maçta 15.6 sayı ortalaması yakalamış ve takımın en skorer ikinci oyuncusu olmuştu. Nets'in oyuncuyu takas etmeye çalıştığı ancak uygun bir partner bulamayınca serbest bıraktığı belirtilmişti.

Milwaukee'ye transferinin ardından eski takımına gönderme yapan Thomas, "Kimseye güvenmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Thomas kariyerinde ise beş sezon boyunca 15.2 sayı, 2.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı.

