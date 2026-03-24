A Milli Takım'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi!

Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Fiorentina ile oynadığı maçı sorunsuz tamamladı ve A Milli Takım kampına katıldı.

calendar 24 Mart 2026 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi!
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son dönemlerini sakatlık sıkıntısıyla geçirdiği için kritik maçlar öncesinde gözler üzerindeydi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Ocak ayından bu yana 12 resmi maçta görev alamayan tecrübeli orta sahanın durumuna odaklanmıştı. Inter, pazar günü Fiorentina ile 1-1 berabere kalırken Hakan da maça ilk 11'de başlayıp 69 dakika sahada kaldı.

MONTELLA'YI RAHATLATTI

Milliler için kritik öneme sahip Hakan'ın uzun süre sahada kalabilecek duruma erişmesi Montella'yı son derece rahatlattı.

işmesi İtalyan hocayı son derece rahatlattı. 32 yaşındaki orta saha, pazartesi günü millilerin kampına katıldı. Hakan'ın Romanya maçında 11'de başlayacak durumda olduğu bildirildi, Montella da rahat nefes aldı.

MERİH'İN DURUMU

Öte yandan Merih Demiral'ın sakatlığı sürüyor. Oyuncunun Romanya maçını kaçırması bekleniyor.

KADRODAN ÇIKARTILDI

Aral Şimşir de kulübü Midtjylland'daki son maçında sakatlandı. 23 yaşındaki sol kanat, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

