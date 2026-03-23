Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Sercan Dikme'ye konuşan Serdal Adalı, yaz transfer döneminde minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapacaklarını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık." dedi.
Serdal Adalı, "Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz." diye konuştu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik heyet ile çarşamba günü toplantı yapacak. Bu toplantıda transfer konusunun masaya yatırılması bekleniyor.
Sercan Dikme'ye konuşan Serdal Adalı, yaz transfer döneminde minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapacaklarını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık." dedi.
Serdal Adalı, "Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz." diye konuştu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik heyet ile çarşamba günü toplantı yapacak. Bu toplantıda transfer konusunun masaya yatırılması bekleniyor.