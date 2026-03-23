Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapacaklarını söyledi.

calendar 23 Mart 2026 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 20:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sercan Dikme'ye konuşan Serdal Adalı, yaz transfer döneminde minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık." dedi.

Serdal Adalı, "Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz." diye konuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik heyet ile çarşamba günü toplantı yapacak. Bu toplantıda transfer konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

