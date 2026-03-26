Arsenal, yaz transfer döneminde Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

calendar 26 Mart 2026 00:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arsenal'den Khvicha Kvaratskhelia harekatı!
Premier Lig'de şampiyonluk iddiasını her sezon daha da güçlendiren Arsenal, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla hücum rotasyonunu elit seviyeye taşımayı hedefliyor. 

Independent'ın haberine göre; bu doğrultuda belirlenen en önemli hedef ise PSG'nin Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia oldu.

TEMSİLCİLERİNDEN OLUMLU YANIT GELDİ

Transferin en kritik noktası ise oyuncu tarafındaki istek. Habere göre; Kvaratskhelia'nın menajerleri, Arsenal'ın sunduğu projeye ve Premier Lig fikrine son derece sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıkan Kvaratskhelia, 12 gol 7 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
