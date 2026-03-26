Arsenal'den Khvicha Kvaratskhelia harekatı!

Premier Lig'de şampiyonluk iddiasını her sezon daha da güçlendiren Arsenal, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla hücum rotasyonunu elit seviyeye taşımayı hedefliyor.



Independent'ın haberine göre; bu doğrultuda belirlenen en önemli hedef ise PSG'nin Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia oldu.



TEMSİLCİLERİNDEN OLUMLU YANIT GELDİ



Transferin en kritik noktası ise oyuncu tarafındaki istek. Habere göre; Kvaratskhelia'nın menajerleri, Arsenal'ın sunduğu projeye ve Premier Lig fikrine son derece sıcak bakıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıkan Kvaratskhelia, 12 gol 7 asistlik performans sergiledi.



