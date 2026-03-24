Haber Tarihi: 24 Mart 2026 16:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 16:42

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı-Festivali ne zaman? 2026

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman yapılacak?

Abone Ol
Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı belirtildi. Etkinlik başvurularının gelmeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek karnaval, moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnavalımızın bir parçası olmak için 'ruhuna uygun' projeler titizlikle değerlendirilecektir. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir."

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 4 Nisan'da başlayıp, 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Portakal çiçeklerinin en yoğun olduğu Nisan ayında Adana'da gerçekleştirilen festivalde her yaştan insan eğlenceli anlar yaşıyor.

Türkiye'nin 4 bir yanından festivale katılmak için Adana'ya giden katılımcılar eğlenceli anlar yaşıyor. Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde söyleşiler, dans gösterileri, konserler ve sergiler yer alıyor.

Diğer Haberler

Filistin, FIFA'ya İsrail hakkında tepkili Dünya Futbolu Filistin, FIFA'ya İsrail hakkında tepkili
Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen arada Antalya'ya gitti Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen arada Antalya'ya gitti
Fikret Orman ve Burak Elmas gözaltına alındı Beşiktaş Fikret Orman ve Burak Elmas gözaltına alındı
Gabriel Sara'dan Okan Buruk ve Ancelotti açıklaması Galatasaray Gabriel Sara'dan Okan Buruk ve Ancelotti açıklaması
Frimpong: ''Yemin ederim sana yardıma geldim'' Galatasaray Frimpong: ''Yemin ederim sana yardıma geldim''
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi Trendyol Süper Lig Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
TFF 2. Lig'de haftanın heyecanı başladı TFF 2. Lig TFF 2. Lig'de haftanın heyecanı başladı
Muhammed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor! Liverpool Muhammed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
3. Ligin 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 maçla başladı TFF 3. Lig 3. Ligin 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 maçla başladı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
2
Dev transfer açıklandı: Griezmann Orlando City'de
3
Jules Kounde'den Galatasaray itirafı!
4
Muhammed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
5
Pascal Nouma: "Arda Güler değil Uğurcan!"
6
Zenit'ten Jhon Duran iddiasına yalanlama!
7
TFF'den olası Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için açıklama!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.