TFF'den olası Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için açıklama!

TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili konuştu.

24 Mart 2026 13:39 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 13:41
TFF'den olası Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için açıklama!
TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak final nedeniyle siyah-beyazlı kulübün mağduriyet yaşayacağını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR MAĞDURİYETİ DOĞACAK"

Mecnun Otyakmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'stadımda maç yapın' diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık."

"ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Konuyla ilgili çözüm üretileceğini de vurgulayan Otyakmaz, "Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
