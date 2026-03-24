Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısının tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 11 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantı için Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs (Levent İstikameti) ve 4. Levent metro çıkışı noktalarından servis hizmeti verilecek.
