Jürgen Klopp'tan Real Madrid yanıtı!

Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü teklifi geldiğine dair sorulara yanıt verdi.



Liverpool'dan ayrıldığından beri herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmayan Klopp'un adı Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası sık sık Real Madrid ile anıldı.



Real Madrid'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanlayan tecrübeli teknik direktör, "Çıkan haberlerin hepsi tamamen saçmalık. Beni bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerimi de öyle. Tercihen aynı anda Atletico Madrid'in de başına geçerim. Üzgünüm Madrid, önce aramanız gerekecek." ifadelerini kullandı.



Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceğine sorusuna ise Klopp, "Yaş olarak hayatımda oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına ulaşmadım. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını kim bilebilir? Ancak şu an için planlanmış hiçbir şey yok." diye yanıt verdi.