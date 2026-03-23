Jürgen Klopp'tan Real Madrid yanıtı!

Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü teklifi aldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

calendar 23 Mart 2026 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jürgen Klopp'tan Real Madrid yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü teklifi geldiğine dair sorulara yanıt verdi.

Liverpool'dan ayrıldığından beri herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmayan Klopp'un adı Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası sık sık Real Madrid ile anıldı.

Real Madrid'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanlayan tecrübeli teknik direktör,  "Çıkan haberlerin hepsi tamamen saçmalık. Beni bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerimi de öyle. Tercihen aynı anda Atletico Madrid'in de başına geçerim. Üzgünüm Madrid, önce aramanız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceğine sorusuna ise Klopp, "Yaş olarak hayatımda oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına ulaşmadım. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını kim bilebilir? Ancak şu an için planlanmış hiçbir şey yok." diye yanıt verdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.