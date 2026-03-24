Taffarel: 'Fatih Terim sayesinde başladım'

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, Fatih Terim ile ilgili bir itirafta bulundu.
Taffarel, futbolculuk kariyerinden sonra kaleci antrenörlüğü yapmak istemediğini ancak Fatih Terim'in teklifiyle bu göreve başladığını söyledi.
Brezilyalı efsane kaleci, "Futbolu bıraktıktan sonra kesinlikle futbolcu menajerliği ve kaleci antrenörlüğü yapmak istemiyordum. Futbolu bıraktım ve ilk işim menajerlik oldu. Beş yıl sürdü. Artık olmuyor dediğim anda Galatasaray'dan eski hocam Fatih Terim'den bir telefon aldım, 'Gel Galatasaray'da benim kaleci antrenörüm ol' dedi. Ben de ona 'Mister ben kaleci antrenörü değilim, olmak istemiyorum, eşim Andrea ile konuş çünkü patron o' dedim. Sonra Andrea 'Git, bak, bir dene' dedi. O günden bu yana kaleci antrenörüyüm." diye konuştu.
Kaleci antrenörlüğü görevine 2011 yılında Galatasaray'da başlayan Taffarel, sarı-kırmızılılar dışında daha sonra Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nda da aynı görevi üstlenmişti.
