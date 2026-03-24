Taffarel: "Fatih Terim sayesinde başladım"

calendar 24 Mart 2026 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, Fatih Terim ile ilgili bir itirafta bulundu.

Taffarel, futbolculuk kariyerinden sonra kaleci antrenörlüğü yapmak istemediğini ancak Fatih Terim'in teklifiyle bu göreve başladığını söyledi.

Brezilyalı efsane kaleci, "Futbolu bıraktıktan sonra kesinlikle futbolcu menajerliği ve kaleci antrenörlüğü yapmak istemiyordum. Futbolu bıraktım ve ilk işim menajerlik oldu. Beş yıl sürdü. Artık olmuyor dediğim anda Galatasaray'dan eski hocam Fatih Terim'den bir telefon aldım, 'Gel Galatasaray'da benim kaleci antrenörüm ol' dedi. Ben de ona 'Mister ben kaleci antrenörü değilim, olmak istemiyorum, eşim Andrea ile konuş çünkü patron o' dedim. Sonra Andrea 'Git, bak, bir dene' dedi. O günden bu yana kaleci antrenörüyüm." diye konuştu.

Kaleci antrenörlüğü görevine 2011 yılında Galatasaray'da başlayan Taffarel, sarı-kırmızılılar dışında daha sonra Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nda da aynı görevi üstlenmişti.

 Reklam 
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
