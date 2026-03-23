Milan, Chukwueze'nin opsiyonunu kullanacak!

Fulham, sezon başı Milan'dan kiraladığı Samuel Chukwueze'nin 24 milyon euroluk opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

calendar 23 Mart 2026 22:15
Haber: Sporx.com
Fulham, sezon başı Milan'dan kiraladığı Samuel Chukwueze'nin opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Premier League ekibi Fulham'ın, sezon sonundaki satın alma opsiyonunu kullanacağını söyleniyor. Bu gerçekleşirse Samuel Chukwueze'nin transferi, Milan'a yaklaşık 24 milyon euro gelir sağlayacak.

Nijeryalı kanat oyuncusu, 2025/26 sezonu için Milan'dan Fulham'a kiralanmıştı ve anlaşmada satın alma seçeneği bulunuyor. Fulham'ın bu seçeneği aktif etmesi halinde, kulübe önemli bir finansal katkı sağlanmış olacak.

Chukwueze, Milan'da beklentileri karşılayamamış; Rossoneri formasıyla 70 resmi maçta 8 gol ve 6 asist kaydetmişti.

Fulham'da bu sezon ligde 19 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkısıyla öne çıkarken, oyuncunun en dikkat çekici maçlarından biri Premier League'de Manchester City karşısında attığı iki gol oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
