Milan, Chukwueze'nin opsiyonunu kullanacak!

Fulham, sezon başı Milan'dan kiraladığı Samuel Chukwueze'nin opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



Premier League ekibi Fulham'ın, sezon sonundaki satın alma opsiyonunu kullanacağını söyleniyor. Bu gerçekleşirse Samuel Chukwueze'nin transferi, Milan'a yaklaşık 24 milyon euro gelir sağlayacak.



Nijeryalı kanat oyuncusu, 2025/26 sezonu için Milan'dan Fulham'a kiralanmıştı ve anlaşmada satın alma seçeneği bulunuyor. Fulham'ın bu seçeneği aktif etmesi halinde, kulübe önemli bir finansal katkı sağlanmış olacak.



Chukwueze, Milan'da beklentileri karşılayamamış; Rossoneri formasıyla 70 resmi maçta 8 gol ve 6 asist kaydetmişti.



Fulham'da bu sezon ligde 19 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkısıyla öne çıkarken, oyuncunun en dikkat çekici maçlarından biri Premier League'de Manchester City karşısında attığı iki gol oldu.



