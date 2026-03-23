Trabzonspor, Yüksekova deplasmanında berabere kaldı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Konuk ekip, Donjeta Halilaj'ın 65. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Yüksekovaspor, Mariem Houij'un 72. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
