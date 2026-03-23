Trabzonspor, Yüksekova deplasmanında berabere kaldı!

Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 23 Mart 2026 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Konuk ekip, Donjeta Halilaj'ın 65. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Yüksekovaspor, Mariem Houij'un 72. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

 Reklam 
