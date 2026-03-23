Diego Simeone: "Hakem bir bahane değil!"

3-2'lik skorla kaybedilen Real Madrid derbisi sonrası Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, hakem karaları ve maçın gidişatı hakkında konuştu.

calendar 23 Mart 2026 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, derbi mağlubiyetini hakem kararlarından ziyade takımının eksikliklerine bağladı.
Diego Simeone, oldukça yoğun ve tartışmalı geçen derbi mağlubiyetini değerlendirmek üzere basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak tecrübeli teknik adam, hakem Munuera Montero'nun kararlarına öfkelenmek yerine, Atlético'nun galibiyet için saha içinde neleri eksik bıraktığına odaklanmayı tercih etti.

LLORENTE'NİN PENALTI POZİSYONU

Maçın başında Llorente'ye ceza sahası içinde yapılan müdahale hakkında konuşan tecrübeli teknik direktör, "Bu yüzden kazanamadığımızı düşünmüyorum. İyi fırsatlar yakalama şansımız oldu ama bunları değerlendiremedik. En azından biraz daha fazlasını hak etmiştik." dedi.

LOOKMAN'IN FORM DURUMU

Kış transfer döneminde flaş transfer olarak takıma katılan Ademola Lookman'ın performansı hakkında konuşan Simeone, "Gelişmeye devam ediyor, çok iyi çalışıyor ve bize farklı opsiyonlar sunuyor. Defansif anlamda gelişmesine yardımcı oluyoruz çünkü bu çabayı gösteriyor; kocaman bir kalbi olan ve öğrenmeye istekli bir çocuk. Umarım bugün olduğu gibi bize önemli katkılar sağlamaya devam eder." şeklinde konuştu.

ATLETİCO'NUN OYUNU

Son olarak kendi oyunları özelinde açıklamalarda bulunan Arjantinli teknik adam, "Hakemin maça (sonuca) müdahale ettiğini sanmıyorum. Çok daha fazlasını yapabilirdik; yediğimiz gollerde daha iyi savunma yapabilir ve hücumda daha üretken olabilirdik. Karşımızda çok iyi oynayan rakipler var ve onlara verdiğiniz en ufak tavizde canınızı yakıyorlar. Oyunu daha fazla kontrol etmek ve farklı bir şekilde hücum etmek. Kilit anlarda tüm bunları sahaya yansıtmayı başaramadık." ifadesinde bulundu.

