22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
-
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten Avrupa kararı!

Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek, sezon sonunda Avrupa'ya transfer hedefi doğrultusunda yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

23 Mart 2026 09:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

27 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa'ya transfer olmayı kafasına koyarken sezon sonunda bu hedefini gerçekleştirmek için harekete geçecek.

HEDEF AVRUPA 

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri haline gelen İsmail Yüksek, her geçen sezon gelişen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Deneyimli oyuncunun menajeriyle sürekli temas halinde olduğu ve sezon sonunda sarı-lacivertli yönetimle masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

İsmail Yüksek'e Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüplerin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Marsilya, Lyon, Brighton ve Stuttgart'ın milli oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Son iki sezonda lig ve Avrupa'da toplam 93 maça çıkan İsmail Yüksek, bu karşılaşmaların 41'ine ilk 11'de başladı. Geçen sezon 40 maçta görev alan milli yıldız, 24 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 

Bu sezon ise 53 maçta forma giyen İsmail, 17 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.