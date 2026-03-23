Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten Avrupa kararı!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



27 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa'ya transfer olmayı kafasına koyarken sezon sonunda bu hedefini gerçekleştirmek için harekete geçecek.



HEDEF AVRUPA



Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri haline gelen İsmail Yüksek, her geçen sezon gelişen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.



Deneyimli oyuncunun menajeriyle sürekli temas halinde olduğu ve sezon sonunda sarı-lacivertli yönetimle masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.



AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE



İsmail Yüksek'e Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüplerin ilgi gösterdiği belirtiliyor. Marsilya, Lyon, Brighton ve Stuttgart'ın milli oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.



PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR



Son iki sezonda lig ve Avrupa'da toplam 93 maça çıkan İsmail Yüksek, bu karşılaşmaların 41'ine ilk 11'de başladı. Geçen sezon 40 maçta görev alan milli yıldız, 24 kez ilk 11'de sahaya çıktı.



Bu sezon ise 53 maçta forma giyen İsmail, 17 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.







