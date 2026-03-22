22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
0-05'
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
0-14'
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
1-460'
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu

Trendyol 1 Lig'de 32. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve gelecek haftanın programı

calendar 22 Mart 2026 21:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.

Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.

Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SONUÇLAR

Serikspor-Sakaryaspor: 2-0

Boluspor-Bandırmaspor: 0-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0

Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2

İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2

PUAN DURUMU

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.ERZURUMSPOR FK

 32

 20

 9

 3

 74

 23

 51

 69
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER

 32

 20

 7

 5

 68

 32

 36

 67
3.ESENLER EROKSPOR

 32

 18

 9

 5

 73

 30

 43

 63
4.ARCA ÇORUM FK

 32

 19

 5

 8

 53

 34

 19

 62
5.SİPAY BODRUM FK

 32

 17

 6

 9

 67

 35

 32

 57
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR

 32

 14

 12

 6

 49

 27

 22

 54
7.BANDIRMASPOR

 32

 13

 9

 10

 42

 33

 9

 48
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

 32

 12

 11

 9

 63

 40

 23

 47
9.ÖZBELSAN SİVASSPOR

 32

 12

 11

 9

 40

 31

 9

 47
10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

 32

 12

 9

 11

 40

 44

 -4

 45
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR

 32

 11

 10

 11

 42

 35

 7

 43
12.MANİSA FK

 32

 12

 7

 13

 46

 52

 -6

 43
13.BOLUSPOR

 32

 12

 6

 14

 50

 44

 6

 42
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

 32

 11

 6

 15

 38

 41

 -3

 39
15.SMS GRUP SARIYERSPOR

 32

 11

 6

 15

 34

 41

 -7

 39
16.İSTANBULSPOR

 32

 9

 12

 11

 38

 48

 -10

 39
17.SERİKSPOR

 32

 10

 5

 17

 38

 60

 -22

 35
18.SAKARYASPOR

 32

 8

 8

 16

 41

 56

 -15

 32
19.ATAKAŞ HATAYSPOR

 32

 0

 7

 25

 22

 88

 -66

 7
20.ADANA DEMİRSPOR

 32

 0

 3

 29

 17

 141

 -124

 -51
33. HAFTANIN PROGRAMI

3 Nisan Cuma:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK 

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor 

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor 

4 Nisan Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor 

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK 

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor 

5 Nisan Pazar:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor 

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor 

 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
