Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.
Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.
Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.
Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SONUÇLAR
Serikspor-Sakaryaspor: 2-0
Boluspor-Bandırmaspor: 0-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0
Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3
Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2
İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2
PUAN DURUMU
33. HAFTANIN PROGRAMI
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor
Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.
Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.
Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SONUÇLAR
Serikspor-Sakaryaspor: 2-0
Boluspor-Bandırmaspor: 0-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0
Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3
Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2
İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2
PUAN DURUMU
| TAKIM
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.ERZURUMSPOR FK
| 32
| 20
| 9
| 3
| 74
| 23
| 51
| 69
| 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
| 32
| 20
| 7
| 5
| 68
| 32
| 36
| 67
| 3.ESENLER EROKSPOR
| 32
| 18
| 9
| 5
| 73
| 30
| 43
| 63
| 4.ARCA ÇORUM FK
| 32
| 19
| 5
| 8
| 53
| 34
| 19
| 62
| 5.SİPAY BODRUM FK
| 32
| 17
| 6
| 9
| 67
| 35
| 32
| 57
| 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
| 32
| 14
| 12
| 6
| 49
| 27
| 22
| 54
| 7.BANDIRMASPOR
| 32
| 13
| 9
| 10
| 42
| 33
| 9
| 48
| 8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
| 32
| 12
| 11
| 9
| 63
| 40
| 23
| 47
| 9.ÖZBELSAN SİVASSPOR
| 32
| 12
| 11
| 9
| 40
| 31
| 9
| 47
| 10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
| 32
| 12
| 9
| 11
| 40
| 44
| -4
| 45
| 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
| 32
| 11
| 10
| 11
| 42
| 35
| 7
| 43
| 12.MANİSA FK
| 32
| 12
| 7
| 13
| 46
| 52
| -6
| 43
| 13.BOLUSPOR
| 32
| 12
| 6
| 14
| 50
| 44
| 6
| 42
| 14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
| 32
| 11
| 6
| 15
| 38
| 41
| -3
| 39
| 15.SMS GRUP SARIYERSPOR
| 32
| 11
| 6
| 15
| 34
| 41
| -7
| 39
| 16.İSTANBULSPOR
| 32
| 9
| 12
| 11
| 38
| 48
| -10
| 39
| 17.SERİKSPOR
| 32
| 10
| 5
| 17
| 38
| 60
| -22
| 35
| 18.SAKARYASPOR
| 32
| 8
| 8
| 16
| 41
| 56
| -15
| 32
| 19.ATAKAŞ HATAYSPOR
| 32
| 0
| 7
| 25
| 22
| 88
| -66
| 7
| 20.ADANA DEMİRSPOR
| 32
| 0
| 3
| 29
| 17
| 141
| -124
| -51
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor