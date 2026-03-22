Monaco'nun çılgın formu; önlerinde durulmuyor

Sébastien Pocognoli, Monaco'da işleri yoluna koydu; tüm devleri birer birer yenmeye başladı.



✅2-1 Lyon

✅2-0 Brest

✅3-1 PSG

✅2-0 Angers

✅3-2 Lens

✅3-1 Nantes

⭕0-0 Nice

✅4-0 Rennes

⭕0-0 Le Havre pic.twitter.com/v8AMhzBqCh



Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Olimpik Lyon ile AS Monaco karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 2-1'lik skorla kazandı.Mücadeleye baskılı başlayan Lyon, 42. dakikada Pavel Sulc ile öne geçti.Monaco, 62. dakikada Maghnes Akliouche ile eşitliği sağladı. Falorin Balogun, 72. dakikada penaltıdan Monaco'ya galibiyeti geteirdi.Lyon'da Nicolas Tagliafico, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi bıraktı.Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Lyon 47 puanda kaldı.Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ve üst üste 6. galibiyetini elde eden Monaco, puanını 46'ya çıkardı.Lyon, gelecek hafta Angers deplasmanıan gidecek. Monaco ise Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.